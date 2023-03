Monza, Palladino: «I miei calciatori meritano la Nazionale» (Di sabato 4 marzo 2023) Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, dopo la vittoria casalinga contro l’Empoli. I dettagli Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo il successo del Monza per 2-1 contro l’Empoli. PAROLE – «C’è un CT come Mancini bravissimo che ho conosciuto a Coverciano, un piacere conoscerlo. Ci sono tanti italiani che sono bravissimi e sarebbe riduttivo fare nomi. Il Monza nel suo complesso sta facendo bene. Ciurria è stata la sopresa, per me e per questo campionato. Pessina è una conferma e merita di stare in Nazionale e Izzo quest’anno, dopo ciò che aveva vissuto a Torino, ha alzato tanto il livello. Importante anche Sensi, tutti possono ambire all’Italia. Io spero il più possibile perchè per noi del Monza è un orgoglio. Galliani è andato a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 marzo 2023) Le parole di Raffaele, allenatore del, dopo la vittoria casalinga contro l’Empoli. I dettagli Raffaeleha parlato in conferenza stampa dopo il successo delper 2-1 contro l’Empoli. PAROLE – «C’è un CT come Mancini bravissimo che ho conosciuto a Coverciano, un piacere conoscerlo. Ci sono tanti italiani che sono bravissimi e sarebbe riduttivo fare nomi. Ilnel suo complesso sta facendo bene. Ciurria è stata la sopresa, per me e per questo campionato. Pessina è una conferma e merita di stare ine Izzo quest’anno, dopo ciò che aveva vissuto a Torino, ha alzato tanto il livello. Importante anche Sensi, tutti possono ambire all’Italia. Io spero il più possibile perchè per noi delè un orgoglio. Galliani è andato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : 'Ottima prestazione, non so dove può arrivare questo #Monza' ?? #Palladino dopo la vittoria contro l'#Empoli ?? #DAZN - monza_news : Monza - Empoli, la canzone che Palladino ha fatto ascoltare ai suo ragazzi alla vigilia del match - LeBombeDiVlad : ???? #Monza, #Palladino non si pone limiti dopo la vittoria sull'#Empoli: 'Non so dove possiamo arrivare, godiamoci… - sportli26181512 : Monza, Palladino: “Che vittoria! Dopo Salerno mi ero preoccupato ...” - sportli26181512 : Monza-Empoli 2-1: video, gol e highlights: Il Monza torna a vincere dopo le sconfitte contro Milan e Salernitana. P… -