Monza, Palladino: 'Abbiamo dato un segnale al campionato, non so dove possiamo arrivare' (Di sabato 4 marzo 2023) Il Monza vince la prima gara interna del 2023, lo fa ai danni dell'Empoli grazie ai gol di Ciurria e Izzo, in mezzo il pareggio di Satriano.... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 marzo 2023) Ilvince la prima gara interna del 2023, lo fa ai danni dell'Empoli grazie ai gol di Ciurria e Izzo, in mezzo il pareggio di Satriano....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiBrugherio : Izzo e Ciurria stendono l’Empoli, il Monza torna alla vittoria. Palladino “stagioni del genere sono difficilmente r… - soccerzzcom : Monza prevailed Empoli in a close win on Saturday, 2x1. Raffaele Palladino's team scored by Armando Izzo and Patric… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #SerieA | @ACMonza, le parole di #Palladino al termine della partita contro l’@EmpoliFC - GiokerMusso : ??? #MonzaEmpoli - #Palladino in conferenza: '#Galliani forse oggi è andato a pregare al Duomo, è molto bella questa… - monza_news : Palladino a Dazn: 'Il Monza ha cuore, abbiamo dato un segnale al campionato' -