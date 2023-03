Monza | Izzo | 'Primo mattoncino per la salvezza Sto mostrando il mio valore'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TMW_radio : ?? MONZA - EMPOLI 2-1 CIURRIA 20'(M); SATRIANO 51' (E); IZZO 67'(E) ?? Di seguito il commento e le pagelle del… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Monza-Empoli 2-1, Ciurria e Izzo firmano il successo - - Luxgraph : Monza-Empoli 2-1: Palladino ritrova la vittoria casalinga con Ciurria e Izzo - Fprime86 : RT @sportmediaset: Il Monza si rilancia: Ciurria e Izzo regolano l'Empoli #monzaempoli #seriea - WiAnselmo : RT @Mediagol: Monza-Empoli 2-1, Palladino torna a vincere: goal Ciurria e Izzo, non basta Satriano -

7 : con un perfetto gesto tecnico timbra il primo gol con la maglia del, che è anche il primo per i brianzoli segnato di testa in questo torneo. Dal punto di vista difensivo si conferma ...Contro la formazione allenata da Paolo Zanetti iltrova la sua prima vittoria casalinga del ......di Serie A disputato sul terreno dello stadio Brianteo di. I gol: nel primo tempo per i brianzoli Ciurria al 19'; nel secondo tempo per i toscani Satriano al 6' e per i padroni di casaal ...

Il Monza torna alla vittoria, decide Izzo: battuto l’Empoli 2-1 La Stampa

MONZA (ITALPRESS) – Dopo due sconfitte consecutive il Monza ritrova i tre punti e si impone per 2-1 contro l’Empoli grazie alle reti Ciurria e Izzo: Satriano realizza il momentaneo pareggio degli ...Monza (3-5-2) Di Gregorio 6.5; Izzo 7.5, Pablo Marì 6, Caldirola 6.5; Birindelli 6 (dal 26’st Colpani 6), Pessina 6.5, Sensi 5.5 (19’st Machin 6.5), Carlos Augusto 6 (19’st Carboni 6.5); Ciurria 7, Ca ...