Monza-Empoli oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 4 marzo 2023) E’ Monza-Empoli ad aprire il sabato della 25ma giornata. All’U-Power Stadium, alle 15.00, i brianzoli affronteranno la squadra allenata da Paolo Zanetti. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive che li hanno allontanati dal settimo posto che potrebbe valere un posto in Conference League, mentre l’Empoli è in una posizione tranquilla di classifica nonostante non vinca dal 23 gennaio. Nelle fila dei padroni di casa novità già tra i pali, dove Di Gregorio dovrebbe riprendere il proprio posto a discapito di Cragno. In difesa Marlon rientra dalla squalifica, ma dovrebbe rimanere in panchina almeno inizialmente. Ciurria dovrebbe essere dirottato sull’esterno con Caprari e Mota Carvalho a supporto di Petagna. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) E’ad aprire il sabato della 25ma giornata. All’U-Power Stadium, alle 15.00, i brianzoli affronteranno la squadra allenata da Paolo Zanetti. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive che li hanno allontanati dal settimo posto che potrebbe valere un posto in Conference League, mentre l’è in una posizione tranquilla di classifica nonostante non vinca dal 23 gennaio. Nelle fila dei padroni di casa novità già tra i pali, dove Di Gregorio dovrebbe riprendere il proprio posto a discapito di Cragno. In difesa Marlon rientra dalla squalifica, ma dovrebbe rimanere in panchina almeno inizialmente. Ciurria dovrebbe essere dirottato sull’esterno con Caprari e Mota Carvalho a supporto di Petagna. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ...

