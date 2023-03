Monza-Empoli LIVE 0-0 | inizia il match

(Di sabato 4 marzo 2023) Al Gewiss Stadium, ilvalido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,edsi affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmpoliFC : Alle 15.00 all’U-Power Stadium la sfida contro il Monza: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Perisan; Satriano, Akp… - FBiasin : Inter-Napoli 1-0 ?? Monza-Inter 2-2 Milan-Inter 0-3 ?? Inter-Empoli 0-1 Inter-Milan 1-0 ?? Samp-Inter 0-0 Inter-Por… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Empoli, esclusione a sorpresa per #Vicario contro il #Monza: le sue condizioni #EmpoliMonza - Dalla_SerieA : Diretta Monza-Empoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali - - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Izzo: 'Empoli? Sono molto bravi, dovremo tenere alta l'attenzione' -

Una sorpresa nelle formazioni ufficiali di, in programma oggi alle 15. Zanetti deve infatti rinunciare al portiere Vicario, non in ottime condizioni: fa il suo esordio tra i pali Perisan. Nessuna sorpresa tra i brianzoli di ...Commenta per primo L'attaccante dell'Ciccio Caputo ha parlato a Dazn prima della gara contro il: 'Il gol manca tanto, per noi attaccanti ci sono periodi che vanno così. A Firenze me l'hanno tolto per centimetri, ma l'...Al Gewiss Stadium, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium,edsi affrontano per la 25esima giornata della Serie A ...

Monza-Empoli, Zanetti: “Speso molto col Napoli. Sarà una gara da tripla. Destro…” Mediagol.it

Sabato 4 marzo il Monza torna a giocare in casa: ospite sarà l’Empoli. Match valido per la 25^ giornata di Serie A. Orario di Monza-Empoli e dove vederla in tv o in streaming La partita Monza-Empoli s ...Segui il post partita di Monza - Empoli a fine gara sulla pagina di Monza-News. Lunedì sera l'appuntamento su Unica TV con Stefano Peduzzi dalle 21:30 a Unica Calcio Monza. Monza (3-4-2-1): Di ...