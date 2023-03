Monza-Empoli | ecco perché ha esordito Perisan al posto di Vicario

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 marzo 2023) Nella formazione ufficiale di, Zanetti non ha schierato il portiereed ha fatto esordireil motivo Nella formazione ufficiale di, il tecnico Zanetti non ha schierato il portiere Guglielmoed ha fatto esordire Samuele. Il motivo? L’estremo difensore biancazzurro non era al meglio della condizione a causa di una botta al costato rimediata nella rifinitura e non è andato neanche in panchina. Per questo motivo, dunque,è stato risparmiato quest’oggi anche per evitare guai peggiori per il futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.