Monza - Empoli 2 - 1, Zanetti: 'Sono arrabbiato, il risultato non rispecchia la partita' (Di sabato 4 marzo 2023) Il tecnico degli azzurri ha analizzato la sconfitta dell'U - Power Stadium: 'Nel momento migliore abbiamo preso gol su palla inattiva e questo mi fa arrabbiare'

