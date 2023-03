Monza-Empoli 2-1 | Palladino batte Zanetti

(Di sabato 4 marzo 2023) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium,edsi affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmpoliFC : Alle 15.00 all’U-Power Stadium la sfida contro il Monza: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Perisan; Satriano, Akp… - FBiasin : Inter-Napoli 1-0 ?? Monza-Inter 2-2 Milan-Inter 0-3 ?? Inter-Empoli 0-1 Inter-Milan 1-0 ?? Samp-Inter 0-0 Inter-Por… - CalcioPillole : #MonzaEmpoli 2-1: Ciurria e Izzo lanciano i brianzoli - RaiNews : @SerieA, @ACMonza @EmpoliFC 2-1: mago Palladino indovina i cambi, Ciurria e Izzo firmano la vittoria #calcio… - ravanese : RT @repubblica: Calcio, serie A: Monza-Empoli: 2-1 -

: pagelle e tabellino del match dell'U - Power Stadium valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Super Ciurria, Izzo decisivo: a Zanetti non basta Satriano La ...Izzo segna il 2 - 1 in- calciomercato.itIN AGGIORNAMENTOOggi, invece, la prima sfida di giornata vede di fronte ile l'. Raffaele Palladino - Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Raffaele Palladino, sono reduci dalla ...

Cuoriosa l'esultanza dell'attaccante dei toscani in occasione del momentaneo pareggio firmato da Satriano nella gara contro il Monza ...Monza-Empoli: pagelle e tabellino del match dell’U-Power Stadium valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A La gioia di Ciurria – Calciomercato.it Di Gregorio 6,5 – Torna tra i ...