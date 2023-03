Monterrey: stop nei quarti per Cocciaretto (Di sabato 4 marzo 2023) Termina nei quarti di finale la corsa di Elisabetta Cocciaretto nell'"Abierto GNP Seguros" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta avviando alle battute conclusive sul cemento di Monterrey, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 marzo 2023) Termina neidi finale la corsa di Elisabettanell'"Abierto GNP Seguros" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta avviando alle battute conclusive sul cemento di, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rafgri70 : RT @SuperTennisTv: ???? Prima vittoria #ATP per Jacopo #Berrettini che ad Acapulco supera Otte 3-6 7-6 2-1 rit. Anche Matteo agli ottavi dop… - Fprime86 : RT @SuperTennisTv: ???? Prima vittoria #ATP per Jacopo #Berrettini che ad Acapulco supera Otte 3-6 7-6 2-1 rit. Anche Matteo agli ottavi dop… - SuperTennisTv : ???? Prima vittoria #ATP per Jacopo #Berrettini che ad Acapulco supera Otte 3-6 7-6 2-1 rit. Anche Matteo agli ottav… - apeindiana : RT @SuperTennisTv: Avanza al secondo turno del WTA di Monterrey Elisabetta Cocciaretto: 7-5 6-2 su Bassols Ribera. Stop per Bronzetti, che… - SuperTennisTv : Avanza al secondo turno del WTA di Monterrey Elisabetta Cocciaretto: 7-5 6-2 su Bassols Ribera. Stop per Bronzetti… -