Montella | ' Milan passa col Tottenham al 50% Maignan vale un bomber'

(Di sabato 4 marzo 2023) "Una partita aperta". Così Vincenzo, mister dell'Adana Demirspor in Turchia, ed ex tecnico anche del, ha commentato a La Gazzetta dello Sport , il prossimo match tra i rossoneri e la Fiorentina, anche questa sua ex formazione. L'allenatore ha parlato della gara di Serie A ma anche sul prossimo incontro di Champions ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dalla_SerieA : Fiorentina-Milan, Montella: 'Test perfetto per Londra' - - Rossonero__1899 : RT @filoni_diletta: #Montella: 'Al Franchi sarà una partita aperta. Il #Milan dopo un periodo di difficoltà si è ripreso bene. Pioli ha avu… - sportli26181512 : Montella su Maignan: 'È straordinario: vale come un grande bomber': Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan ora… - Milannews24_com : #Milan #Montella: «Il match contro la Fiorentina può essere un grande test in vista della Champions» - infoitsport : Montella: “Milan, la Fiorentina è un test perfetto per un’impresa a Londra” -

"Una partita aperta". Così Vincenzo, mister dell'Adana Demirspor in Turchia, ed ex tecnico anche del, ha commentato a La Gazzetta dello Sport , il prossimo match tra i rossoneri e la Fiorentina, anche questa sua ex ...La voce di Vincenzoal telefono non arriva squillante come al solito ed è venata di malinconia. "Non potrebbe essere altrimenti, sembra di essere sospesi tra ciò che si deve fare e ciò che si vede intorno a noi. ...Non accadeva da nove anni: nel 2010 - 2011, consubentrato a Ranieri, i biancocelesti si ... dopo la vittoria di Crotone, a 4 punti dale a 3 dall'Inter. Il sorpasso definitivo, con ...

Montella: "Milan, la Fiorentina è un test perfetto per un'impresa a Londra" La Gazzetta dello Sport

"Una partita aperta". Così Vincenzo Montella, mister dell'Adana Demirspor in Turchia, ed ex tecnico anche del Milan, ha commentato a La Gazzetta dello Sport, il prossimo match tra i rossoneri e la ...L’allenatore Vincenzo Montella ha detto sua sul match di stasera e sull’attaccante portoghese. Vincenzo Montella ha parlato di Fiorentina-Milan ma non solo alla Gazzetta dello Sport. “Il Milan dopo un ...