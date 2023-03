Monreale, per la festa della Donna riapre il centro aggregativo anziani (Di sabato 4 marzo 2023) Il centro aggregativo anziani del Comune sarà finalmente riaperto in occasione della Giornata della Donna, l’8 marzo. La notizia è stata annunciata dagli assessori comunali Giuseppe Di Verde e Sandro Russo insieme al commissario del centro anziani Giovanni Aricò, che hanno lavorato duramente per far sì che la struttura tornasse alla sua piena fruizione. Il (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di sabato 4 marzo 2023) Ildel Comune sarà finalmente riaperto in occasioneGiornata, l’8 marzo. La notizia è stata annunciata dagli assessori comunali Giuseppe Di Verde e Sandro Russo insieme al commissario delGiovanni Aricò, che hanno lavorato duramente per far sì che la struttura tornasse alla sua piena fruizione. Il (live.it)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... monrealeatoday : Monreale, per la festa della Donna riapre il centro aggregativo anziani - - ServiziAlLavoro : Accademia della Guardia di Finanza, concorso per 1.230 allievi marescialli - Monreale Press È indetto per l'anno ac… - aiacatanzaro : ?? Designazioni Nazionali #Can5. In bocca al lupo ai nostri associati Giovanni Loprete e Salvatore Freccia designa… - infoitinterno : Monreale, partono i lavori per il Palazzetto dello sport di Pioppo - monrealeatoday : Monreale, partono i lavori per il Palazzetto dello sport di Pioppo - -