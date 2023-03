Mondiali Pista Lunga | Andrea Giovannini è bronzo nella mass start

(Di sabato 4 marzo 2023) Isu singole distanze di speed-skating, in corso di svolgimento a Heerenveen (Olanda), sono giunti alla loro terza giornata. Quest’oggi, sul blasonato ghiaccio del Thialf, sono andate in scena quattro gare. I 1.000 metri e ledi ambo i sessi. Quattro gli azzurri impegnati.(Fiamme Gialle), Daniele Di Stefano (Noale Ice) e Laura Peveri (Fiamme Oro) si sono cimentati nelle partenze in linea. David Bosa (Fiamme Oro) ha invece partecipato ai 1.000. Si riponevano grandi speranze soprattutto nelle, dove i pattinatori italiani sono sempre stati protagonisti durante l’inverno.non ha tradito le attese, fregiandosi della medaglia di. Il ventinovenne trentino ha sempre tenuto ...

