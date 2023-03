Mondiali | ancora Italia | bronzo Giovannini nella mass start

(Di sabato 4 marzo 2023)terza giornata deidi speed - skating, in corso a Heerenveen (Olanda), arriva un'altra medaglia per l'grazie aldi Andrea. Il 29enne trentino ...

Nella terza giornata deidi speed - skating, in corso a Heerenveen (Olanda), arriva un'altra medaglia per l'Italia grazie al bronzo di Andrea Giovannini nella mass start. Il 29enne trentino non ha tradito le attese ...Ha un tempopiuttosto alto sui 100 all'aperto (10"40 ventoso nel 2021), ma è in ottima ... a partire daidi Budapest di agosto.Se non ci fosse stato lui avrei vinto di nuovo, ma ha vinto e va bene così', ha dettoJacobs. 'Ora pensiamo alla stagione all'aperto con i, abbiamo una staffetta in cui possiamo fare ...

Combinata Nordica, Mondiali Planica 2023: nella Gundersen ... SPORTFACE.IT

Jarl Magnus Riiber completa l'opera e fa 4 su 4 ai Campionati Mondiali di combinata nordica 2023 sulle nevi di Planica, diventando il primo norvegese di sempre a vincere il titolo mondiale nella Gunde ...