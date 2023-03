Moldavia | l' analista svela il piano di Putin | Colpo di stato e rischio guerra

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 marzo 2023) Cresce anzi ilche lain Ucraina possa allargarsi. Gli occhi sono puntati sulla. Secondo Kiev, la Russia vuole "provocare una crisi politica" nel Paese e "accendere un conflitto interno usando la Transnistria". Per i russi, invece, è l'Ucraina a preparare una "provocazione armata" in Trasnistria tramite "sabotatori travestiti da personale militare della Federazione Russa", per poi incolpare Mosca. Un'ipotesi seccamente smentita dal governo di Chisinau. A confermare i timori cresciuti nelle ultime settimane èDionis Cenusa, l'moldavo dell'Eastern Europe Studies Center di Vilnius, in Lituania: "Lasta fronteggiando una concreta minaccia russa", conferma in un'intervista a Il Giorno. Anche se per ora un intervento militare russo in ...