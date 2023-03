Modello F24 Accise: aggiornati i codici tributo per i versamenti relativi ai giochi numerici (Di sabato 4 marzo 2023) Modello F24 Accise: con la pubblicazione della risoluzione n. 13/E del 2 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione (Divisione Servizi) – ha comunicato l’aggiornamento dei codici tributo per il versamento delle somme relative alla gestione della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Modello F24 Accise: ecco quali ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 4 marzo 2023)F24: con la pubblicazione della risoluzione n. 13/E del 2 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione (Divisione Servizi) – ha comunicato l’aggiornamento deiper il versamento delle somme relative alla gestione della concessione deia totalizzatore nazionale.F24: ecco quali ... TAG24.

