Mobilità docenti, Cozzetto (Anief): “Persa occasione per risolvere la questione vincoli” [VIDEO] (Di sabato 4 marzo 2023) "Si è Persa un'altra buona occasione per risolvere la questione. Non siamo soddisfatti da questa ordinanza che porta avanti un'applicazione di normativa che non aveva nessun senso. Vincolare i docenti neoassunti non era l'interpretazione che avevamo dato". L'articolo Mobilità docenti, Cozzetto (Anief): “Persa occasione per risolvere la questione vincoli” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 marzo 2023) "Si èun'altra buonaperla. Non siamo soddisfatti da questa ordinanza che porta avanti un'applicazione di normativa che non aveva nessun senso. Vincolare ineoassunti non era l'interpretazione che avevamo dato". L'articolo): “perla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AniefTorino : Mobilità docenti, Cozzetto (Anief): “Persa occasione per risolvere la questione vincoli” [VIDEO] - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, cancellato referente unico per chi assiste genitore. A chi spetta la precedenza? - pmontina : RT @G_Valditara: Ieri ho firmato l’ordinanza sulla mobilità del personale scolastico per l’anno 2023 – 2024. Dopo un confronto con i sindac… - danielabongior3 : Parrebbe che quest’#anno #2023 circa 800.000 lavoranti #istruzione siano bloccati #mobilita’ #interprovinciale perc… - uil_rua : Mobilità docenti 2023, Pizzo (Uil Scuola Rua): “Non imporre vincoli ai neoassunti, ma è necessario decreto legge” [… -