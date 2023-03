Mobilità docenti 2023, cancellato referente unico per chi assiste genitore. A chi spetta la precedenza? (Di sabato 4 marzo 2023) I docenti, che assistono il genitore con grave disabilità, fruiscono della precedenza nell'ambito delle operazioni provinciali di Mobilità. Quali novità vi sono in merito? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 marzo 2023) I, che assistono ilcon grave disabilità, fruiscono dellanell'ambito delle operazioni provinciali di. Quali novità vi sono in merito? L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AniefTorino : Mobilità docenti, Cozzetto (Anief): “Persa occasione per risolvere la questione vincoli” [VIDEO] - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, cancellato referente unico per chi assiste genitore. A chi spetta la precedenza? - pmontina : RT @G_Valditara: Ieri ho firmato l’ordinanza sulla mobilità del personale scolastico per l’anno 2023 – 2024. Dopo un confronto con i sindac… - danielabongior3 : Parrebbe che quest’#anno #2023 circa 800.000 lavoranti #istruzione siano bloccati #mobilita’ #interprovinciale perc… - uil_rua : Mobilità docenti 2023, Pizzo (Uil Scuola Rua): “Non imporre vincoli ai neoassunti, ma è necessario decreto legge” [… -