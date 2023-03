"Minacciato per ironia su Schlein". La denuncia del sindaco di Grosseto (Di sabato 4 marzo 2023) Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, continua a ricevere minacce sui social a tre giorni dalla pubblicazione della "storia" su Instagram che prendeva in giro la segretaria Elly Schlein. "Ho già chiesto scusa, da adesso querelerò chi mi insulta" Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 marzo 2023) Ildi, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, continua a ricevere minacce sui social a tre giorni dalla pubblicazione della "storia" su Instagram che prendeva in giro la segretaria Elly. "Ho già chiesto scusa, da adesso querelerò chi mi insulta"

