Milano, Valditara e Meloni a testa in giù: striscione davanti al liceo Carducci (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Uno striscione nero e le foto a testa in giù del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, sono apparsi stamattina davanti al liceo classico Carducci di Milano, in via Beroldo, nei pressi di piazzale Loreto. Sullo striscione campeggia la scritta 'Ma quale merito, la vostra è solo violenza'. "I soliti centri sociali hanno appeso dei manifesti davanti al liceo Carducci raffiguranti il ministro dell'Istruzione Valditara e il premier Meloni a testa in giù – commenta Alessandro Verri, capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Milano e responsabile ...

