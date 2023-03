Milano, un altro incidente mortale sulla A4: nonna e nipote di 15 anni travolte in maxi-tamponamento (Di sabato 4 marzo 2023) Sono morte sul colpo, travolte da un’auto. Antonella Rossetti, 58 anni, e Loredana Raimondo, 15 anni, rispettivamente nonna e nipote, originarie di Mongrando, in provincia di Biella, sono le vittime di un incidente stradale avvenuto venerdì 3 marzo intorno alle 15 quando, a causa di un rallentamento, un camion è stato tamponato da tre auto sull’A4 Torino-Venezia. L’incidente è avvenuto all’altezza di Cascina Merlata, tra le uscite di Pero, Fiera Milano e Milano Certosa e ha coinvolto un mezzo pesante di un’azienda di trasporti e le tre vetture che seguivano. La parte posteriore della Opel Corsa a bordo della quale si trovavano le due vittime è stata travolta dall’urto causato dalla macchina dietro di loro. I quattro automobilisti che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Sono morte sul colpo,da un’auto. Antonella Rossetti, 58, e Loredana Raimondo, 15, rispettivamente, originarie di Mongrando, in provincia di Biella, sono le vittime di unstradale avvenuto venerdì 3 marzo intorno alle 15 quando, a causa di un rallentamento, un camion è stato tamponato da tre auto sull’A4 Torino-Venezia. L’è avvenuto all’altezza di Cascina Merlata, tra le uscite di Pero, FieraCertosa e ha coinvolto un mezzo pesante di un’azienda di trasporti e le tre vetture che seguivano. La parte posteriore della Opel Corsa a bordo della quale si trovavano le due vittime è stata travolta dall’urto causato dalla macchina dietro di loro. I quattro automobilisti che ...

