Milano: Serracchiani, solidarietà a Meloni e Valditara' (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Lo striscione apparso stamane davanti al liceo Carducci di Milano con la presidente Meloni ed il ministro Valditara a testa in giù è grave e inaccettabile. Condanniamo con forza ed esprimiamo piena solidarietà a Meloni e Valditara". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

