Milano, Sala fa ammuina: cosa ci insegna il caos San Siro (Di sabato 4 marzo 2023) Beppe Sala finalmente ci è arrivato anche lui. Ha capito che Milan e Inter si stanno organizzando per farsi ognuno il proprio stadio. E fra qualche anno il Comune rimarrà sì proprietario dello stadio di San Siro, ma questo sarà chiuso, inutilizzato e da mantenere con un costo 10/15 milioni l'anno. Questa imminente fregatura era già prevedibile 5 anni fa quando le squadre cominciarono a porre il tema della necessità di uno stadio moderno. Le società, orfane dei vecchi patron milanesi Berlusconi e Moratti, devono mantenersi con stadi efficienti, multifunzionali e da loro gestite. Hanno atteso 5 anni una risposta dal Sindaco sul progetto di fare insieme un nuovo stadio a San Siro. E con loro hanno atteso di capire qualcosa anche investitori stranieri, imprese, progettisti. Nessuno ha capito ancora oggi quale sia il ...

