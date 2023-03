Milano: Roggiani (Pd), 'atto vigliacco, nostra risposta a Meloni e Valditara è politica' (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Condanniamo fermamente quanto accaduto al liceo Carducci di Milano. La nostra risposta a Valditara e Meloni sarà sempre politica: la piazza piena di Firenze e la richiesta in Parlamento di più ascolto e di più rispetto per una scuola di qualità, per gli studenti e gli insegnanti. Quello di oggi è un gesto di singoli che respingiamo con fermezza. Un gesto vigliacco dal quale si sono dissociati tutti gli studenti del Carducci”. Così la deputata Silvia Roggiani, segretaria metropolitana Pd Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Condanniamo fermamente quanto accaduto al liceo Carducci di. Lasarà sempre: la piazza piena di Firenze e la richiesta in Parlamento di più ascolto e di più rispetto per una scuola di qualità, per gli studenti e gli insegnanti. Quello di oggi è un gesto di singoli che respingiamo con fermezza. Un gestodal quale si sono dissociati tutti gli studenti del Carducci”. Così la deputata Silvia, segretaria metropolitana Pd

