Milano: Raimondo (Fdi), 'cattivi maestri si facciano esame coscienza' (Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Dopo il presidio degli anarchici sotto la sede di Fratelli d'Italia a Milano, stamattina davanti al Liceo Carducci è comparso uno striscione con le foto di Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara a testa in giù. Ennesimo episodio in pochi giorni da parte di chi, continuando ad incitare all'odio e alla violenza contro gli avversari politici, sta pericolosamente portando le lancette della Storia indietro di quarant'anni. Qualche cattivo maestro dovrà farsi un esame di coscienza, ci aspettiamo che tutte le forze politiche prendano una netta posizione per fermare questa spirale di violenza". Così Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d'Italia.

