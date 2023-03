(Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Nella giornata in cui lavariegata e multiforme dei partiti e dei sindacati ha sfilato a Firenze in un corteo 'antifascista', all'ingresso del Liceo Carducci di, una istituzione scolastica storica, sono comparsi striscioni con i simboli del movimento anarchico e con rappresentazioni a testa in giù e croci sugli occhi del premier Giorgia Meloni e del ministro Giuseppe Valditara. Nell'esprimere totale solidarietà al presidente Meloni e al ministro Valditara, mi auguro che ladei partiti e dei sindacati organizzi immediatamente una' anche a. In caso contrario vorrà dire che la politica dei due pesi e delle due misure resta ancora la componente primaria di una compagine politica che si compatta solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Milano: Cangiano (Fdi), 'ora da sinistra ci aspettiamo manifestazione antianarchica' - -

ROMA " Dopo la tappa di, anche Roma ha ospitato il "Think About Tomorrow", l'iniziativa di Eni per l'orientamento ... La giornata romana si è aperta con l'intervento di Gennaro, Head of ...ROMA - Dopo la tappa di, anche Roma ha ospitato il "Think About Tomorrow", l'iniziativa di Eni per l'orientamento ... La giornata romana si è aperta con l'intervento di Gennaro, Head of ......archiviazione firmata dall'avvocato napoletano Luigi Sena e dal collega Francesco. I legali puntano l'indice su una serie di passaggi a loro avviso critici del lavoro fatto dai pm di

Milano: Cangiano (Fdi), 'ora da sinistra ci aspettiamo manifestazione ... Gazzetta di Reggio

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la tappa di Milano, anche Roma ha ospitato il “Think About Tomorrow”, l’iniziativa di Eni per ...Dal 7 al 12 marzo, sul palco del Teatro Menotti di #Milano, lo spettacolo "Così fan tutte", liberamente tratto dall’opera di Mozart portato in scenna dalle Ebbanesis e Leandro Piccioni con Mario Tronc ...