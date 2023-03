Milano, a fuoco alcune baracche a Rozzano: 1 morto (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Un incendio ad alcune baracche alle 21.30 in via Pavese a Rozzano, in provincia di Milano, ha causato la morte di una persona rimasta all’interno di una delle baracche e provocato ustioni a una donna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – Un incendio adalle 21.30 in via Pavese a, in provincia di, ha causato la morte di una persona rimasta all’interno di una dellee provocato ustioni a una donna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

