Milan, sfida alla Viola nel nome di Astori (Di sabato 4 marzo 2023) Cinque anni fa la morte del difensore cresciuto nelle giovanili rossonere e grande capitano della Fiorentina. Il ricordo commosso di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Cinque anni fa la morte del difensore cresciuto nelle giovanili rossonere e grande capitano della Fiorentina. Il ricordo commosso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan di scena stasera a Firenze contro la Fiorentina: info e dettagli: Il Milan sarà ospite questa sera della Fior… - sportli26181512 : Giroud rifiata? Cambi in difesa? Riposa qualcuno? Pioli chiaro: 'Il turnover non esiste': Il tecnico del Milan, Ste… - sportli26181512 : TMW RADIO - Braglia: 'De Ketelaere? La partita di Firenze può essere l'occasione giusta': Per commentare la sfida t… - sportli26181512 : Probabile formazione Milan: tre cambi obbligati, il resto verso la conferma: Prima della sfida contro il Tottenham,… - sportli26181512 : Giaccherini avverte la Fiorentina: 'Occhio, il Milan vince anche in modo sporco': Emanuele Giaccherini è intervenut… -