Milan, Fiorentina e poi Tottenham per giocarsi una stagione (Di sabato 4 marzo 2023) Il Milan giocherà due partite importanti in questa settimana per giocarsi la Champions League: Fiorentina e Tottenham Il Milan giocherà due partite importanti in questa settimana per giocarsi la Champions League: Fiorentina e Tottenham. Contro la viola per rientrare tra le prime quattro e restare agganciata alla corsa delle squadre alle spalle del Napoli. Con gli Spurs, invece, per restarci e continuare a giocarla in questa stagione. Due partite dove Pioli e i rossoneri si giocano tutto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

