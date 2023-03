Migranti | salgono a 69 le vittime | trovato un bambino

(Di sabato 4 marzo 2023) Sale il numero delledeidovute al naufragio di domenica scorsa. I Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il cadavere di unNon c’è fine alla tragedia che ha colpito il mondo deidomenica scorsa. Sono salite, infatti, a 69 leufficiali del naufragio della settimana precedente. Poco fa, intorno alle 8 del 4 marzo, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un, di cui non si conosce ancora né l’età né l’identità. Il corpo del piccolo sarà portato più tardi al Palasport di Crotone per il riconoscimento. Oltre alla vittima più piccola, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto altri sessantanove corpi. Tra questi, dieci sono ancora senza identità, impossibili da rintracciare. Si tratta del quindicesimo minoremorto. A ...

