Migranti | Meloni | “Non siamo stati avvertiti su rischio naufragio”

(Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex. Noi nondel fatto che questa imbarcazione rischiava il. La rotta non è coperta dalle organizzazioni non governative e quindi nulla con questa vicenda hanno a che fare i provvedimenti del governo sulle Ong”, spiega ai cronisti la premier Giorgia, rispondendo ad Abu Dhabi a una domanda sulla tragedia deia Cutro. “Mi chiedo – ha continuato– se in questa nazione ci sia davvero qualcuno che in coscienza ritiene che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone tra cui bambini. Vi chiedo, guardandovi negli occhi, se qualcuno di voi pensa che il governo italiano potesse salvare 60 persone tra cui un bambino ...

La premier Giorgia, intervenuta in conferenza stampa ad Abu Dhabi, dove si trova in visita istituzionale, ha parlato della strage deidi Cutro, nel Crotonese, e spiegato i motivi dell'intervento tardivo ...Una volta tornata,affronterà il dossier- di cui si sta occupando lo stesso Piantedosi in queste ore in una riunione con i MED5 (Malta, Spagna, Grecia, Cipro, Italia) a La Valletta - ...In un punto stampa dopo la missione negli Emirati Arabi Uniti il presidente del Consiglio Giorgiaparla della strage diin Calabria e replica alle critiche piovute in questi giorni dalle opposizioni: 'Non è arrivata nessuna comunicazione di emergenza da Frontex, noi non siamo stati ...

Vi prego cerchiamo di essere un minimo seri". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa al termine della visita in India e negli Emirati Arabi Uniti. "Non è ...Sono le parole della premier Giorgia Meloni che, a Abu Dhabi, ha risposto così alle domande sul naufragio dei migranti a Cutro, domenica scorsa. Nel mare della Calabria sono morte oltre 60 persone.