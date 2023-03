Migranti, Meloni: “Nessun allarme da Frontex”. E annuncia il prossimo Cdm a Cutro (Di sabato 4 marzo 2023) "Non è serio pensare che il governo non abbia voluto salvare le vite dei Migranti morti nelle acque davanti a Cutro", quasi sbotta, Giorgia Meloni, alla fine della missione negli Emirati Arabi. Le notizie, e le accuse, dall'Italia, non le ritiene giuste. Soprattutto non accetta di vedersi dipinta come una che scappa dalle responsabilità L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 4 marzo 2023) "Non è serio pensare che il governo non abbia voluto salvare le vite deimorti nelle acque davanti a", quasi sbotta, Giorgia, alla fine della missione negli Emirati Arabi. Le notizie, e le accuse, dall'Italia, non le ritiene giuste. Soprattutto non accetta di vedersi dipinta come una che scappa dalle responsabilità L'articolo proviene da Firenze Post.

