Migranti, i diversi compiti in mare di Frontex, Guardia costiera e Guardia di finanza (Di sabato 4 marzo 2023) Dopo il naufragio di Migranti vicino Crotone, si parla dei tre organismi che agiscono nell'attività in mare ma con competenze diverse. Il barcone in difficoltà è stato individuato da un aereo di Frontex, l'Agenzia europea delle frontiere. La situazione è stata valutata come un caso di immigrazione illegale ed è stata inviata la Gdf, che svolge funzioni di polizia in acqua. Alla Guardia costiera compete invece la sicurezza marittima e l'organizzazione della ricerca e del soccorso in mare

