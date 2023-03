Migranti Crotone, Meloni: “Frontex non ha comunicato emergenza” – Video (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione di emergenza da Frontex”. Sono le parole della premier Giorgia Meloni che, a Abu Dhabi, ha risposto così alle domande sul naufragio dei Migranti a Cutro, domenica scorsa. Nel mare della Calabria sono morte oltre 60 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – “Non è arrivata alle nostre autorità nessuna comunicazione dida”. Sono le parole della premier Giorgiache, a Abu Dhabi, ha risposto così alle domande sul naufragio deia Cutro, domenica scorsa. Nel mare della Calabria sono morte oltre 60 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 26mila #migranti morti nel #Mediterraneo negli ultimi 10 anni, quando al #Governo c’erano quei signori che oggi sal… - ultimora_pol : Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità… - welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - Marxili : RT @GoffredoB: Non è “criminale pensare che sia stato deciso di non tentare i soccorsi” #musumeci, criminale è non averli tentati #bastastu… - viganoabi : RT @ultimora_pol: Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità, colp… -