Migranti Crotone | dall’Olanda per aspettare sorella e bimbi | “Ora mi ritrovo 4 bare”

(Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – (Dall’inviata Elvira Terranova) – “Sono arrivata, perché non vedevo l’ora di riabbracciare dopo anni miae i suoi figli, avevo anche portato dei giocattoli per le bimbe, ma ora misolo dellecon dei corpi irriconoscibili”. Piange, Mina, Aisha, una signora di 50 anni con il viso stravolto dalla disperazione, originaria dell’Afghanistan, che da alcuni anni vive in Olanda. Era arrivata sabato a, in attesa dell’arrivo del barcone con a bordo lae i suoi nipotini, tra cui una bimba di 7 anni. “Ci eravamo sentite anche la sera di sabato e miami aveva detto che dopo poche ore sarebbero arrivate sulle coste di. Poi, all’alba, la tragedia. E ora miqui, al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità… - welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - Giorgiolaporta : 26mila #migranti morti nel #Mediterraneo negli ultimi 10 anni, quando al #Governo c’erano quei signori che oggi sal… - Ivano_st : @HuffPostItalia Il sindaco di Crotone pensi a come vengono trattati i migranti nella sua città e legga i giornali… - Fiora_C : RT @Cartabellotta: 'Da medico ho sempre ritenuto che la vita umana non ha nazionalità: salvare le persone è imperativo' (#OrlandoAmodeo) #… -

Non basta questo a far scattare l'allarme Non erano in servizio a Roma e apersone in ... Nel 2022 gli sbarchi diin Calabria sono raddoppiati, quasi sempre con scafi salpati dalla ...'Noi ringraziamo di cuore il Presidente Mattarella, che è venuto qui due giorni fa. So che è un uomo di parola, il popolo italiano è un popolo grande e il governo italiano è potente. Noi afghani, ..."Ci eravamo sentite anche la sera di sabato e mia sorella mi aveva detto che dopo poche ore sarebbero arrivate sulle coste di. Poi, all'alba, la tragedia. E ora mi ritrovo qui, al Palasport a ...

Naufragio migranti, il sindaco di Crotone scrive a Giorgia Meloni: "Qui è mancato il governo, è mancata lei" TGCOM

"Quanto accaduto domenica a Steccato di Cutro non è un naufragio, ma una strage che ha delle precise responsabilità politiche da ricercare nelle politiche verso i migranti degli ultimi decenni portate ...La premier: 'Non è arrivata alcuna segnalazione da Frontex. Davvero si pensa non abbiamo voluto salvarli'. E poi ancora: 'Prossimo Cdm a Cutro sull'immigrazione'. Il sindaco di Crotone scrive alla pr ...