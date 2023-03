Migliorare le funzioni di Discord con BetterDiscord (Di sabato 4 marzo 2023) Discord è una piattaforma di messaggistica istantanea molto apprezzata dai videogiocatori di tutto il mondo per creare gruppi di gioco, scambiare opinioni e pareri sui giochi, scambiare file ed effettuare videochiamate gratuite durante le sessioni di gaming. L'app di Discord su PC è molto buona ma può essere migliorata puntando su BetterDiscord, di fatto una versione potenziata dell'app in grado di aggiungere gradevoli temi grafici e il supporto ai plugin (utili per aggiungere funzioni mancanti nell'app originale). Nella seguente guida vi mostreremo che cos'è BetterDiscord, come possiamo installarla sul nostro computer e quali sono i rischi nell'usare un'app non ufficiale per la piattaforma Discord, cosa comunque da non sottovalutare se teniamo particolarmente al nostro account. LEGGI ... Leggi su navigaweb (Di sabato 4 marzo 2023)è una piattaforma di messaggistica istantanea molto apprezzata dai videogiocatori di tutto il mondo per creare gruppi di gioco, scambiare opinioni e pareri sui giochi, scambiare file ed effettuare videochiamate gratuite durante le sessioni di gaming. L'app disu PC è molto buona ma può essere migliorata puntando su Better, di fatto una versione potenziata dell'app in grado di aggiungere gradevoli temi grafici e il supporto ai plugin (utili per aggiungeremancanti nell'app originale). Nella seguente guida vi mostreremo che cos'è Better, come possiamo installarla sul nostro computer e quali sono i rischi nell'usare un'app non ufficiale per la piattaforma, cosa comunque da non sottovalutare se teniamo particolarmente al nostro account. LEGGI ...

