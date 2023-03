Michelle Hunziker confessa: "Lo faceva mia nonna, l'ho fatto io e lo sta facendo Aurora", il segreto contro le smagliature (Di sabato 4 marzo 2023) Michelle Hunziker sta sperimentando tantissimi prodotti per il suo brand, ma non dimentica mai i consigli della nonna Michelle Hunziker dopo essersi affermata nel mondo dello spettacolo, ha debuttato anche sui social. La conduttrice è seguitissima ed amatissima e mostra spesso alcune curiosità della sua vita. Da quando ha annunciato la sua separazione con Tomaso Trusardi, abbiamo scoperto la sua nuova casa, ci porta spesso con lei in palestra e non solo, ci mostra spesso alcuni segreti di bellezza. Sappiamo quali sono i suoi make-up preferiti per tutti i gironi, luminosi e facilissimi da replicare. Conosciamo perfettamente che cura la sua pelle non solo esteriormente con creme, ma anche dall'interno con integratori. Insomma, Michelle con il suo pubblico non ha veramente segreti. Tra ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 4 marzo 2023)sta sperimentando tantissimi prodotti per il suo brand, ma non dimentica mai i consigli delladopo essersi affermata nel mondo dello spettacolo, ha debuttato anche sui social. La conduttrice è seguitissima ed amatissima e mostra spesso alcune curiosità della sua vita. Da quando ha annunciato la sua separazione con Tomaso Trusardi, abbiamo scoperto la sua nuova casa, ci porta spesso con lei in palestra e non solo, ci mostra spesso alcuni segreti di bellezza. Sappiamo quali sono i suoi make-up preferiti per tutti i gironi, luminosi e facilissimi da replicare. Conosciamo perfettamente che cura la sua pelle non solo esteriormente con creme, ma anche dall'interno con integratori. Insomma,con il suo pubblico non ha veramente segreti. Tra ...

