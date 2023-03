Michael Douglas sui deepfake: "Voglio vendere il mio aspetto digitale quando sarò morto" (Di sabato 4 marzo 2023) Anche il noto attore premio Oscar si è scagliato contro i deepfake e l'AI, dichiarando di voler avere il controllo sul suo aspetto digitale. L'utilizzo di deepfake e AI è iniziato a diventare un trend ben consolidato negli ultimi anni, riportando su schermo attori e attrici ormai troppo anziani oppure scomparsi. Una tecnica utilizzata anche in in quel di Hollywood: basti pensare alla Lucasfilm con un giovane Luke Skywalker in The Mandalorian e una giovanissima Leia in Rogue One. Sulla questione è intervenuto anche il noto attore premio Oscar Michael Douglas: "Penso proprio che dovrò registrare il mio nome e il mio aspetto digitale. Preferisco che tutti i diritti vadano alla mia famiglia e non nel metaverso. Inizi ad arrivare a un'età a cui … Leggi su movieplayer (Di sabato 4 marzo 2023) Anche il noto attore premio Oscar si è scagliato contro ie l'AI, dichiarando di voler avere il controllo sul suo. L'utilizzo die AI è iniziato a diventare un trend ben consolidato negli ultimi anni, riportando su schermo attori e attrici ormai troppo anziani oppure scomparsi. Una tecnica utilizzata anche in in quel di Hollywood: basti pensare alla Lucasfilm con un giovane Luke Skywalker in The Mandalorian e una giovanissima Leia in Rogue One. Sulla questione è intervenuto anche il noto attore premio Oscar: "Penso proprio che dovrò registrare il mio nome e il mio. Preferisco che tutti i diritti vadano alla mia famiglia e non nel metaverso. Inizi ad arrivare a un'età a cui …

