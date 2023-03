Mia Wasikowska lascia Hollywood | “Voglio di più dalla vita”

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 4 marzo 2023) Miasi è allontanata dalle luci della ribalta di. “di piùoltre a stare in una roulotte“, ha detto a IndieWire in una recente intervista, parlando del suo nuovo film “Blueback”, un accattivante messaggio ecologico diretto dal veterano regista australiano Robert Connolly. L’attrice interpreta un’oceanografa di nome Abby, che scopre un raro tipo di cernia e si impegna a proteggerla dai bracconieri. A partire dal 2010, la giovane attrice ha avuto una serie ininterrotta di ruoli di primo piano sia in film indipendenti che in prodotti di studio, da “Jane Eyre” di Cary Fukunaga ad “Alice nel Paese delle Meraviglie” e “I ragazzi stanno bene“. Ma tutto sembra essersi fermato quando il sequel di “Wonderland” di Tim Burton, “Alice attraverso lo specchio”, si è arenato, ...