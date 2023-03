Mia Ceran si congeda dai telespettatori con due mesi di anticipo, le lacrime in diretta (Di sabato 4 marzo 2023) “Nei tuoi panni” chiude con due mesi di anticipo. Ieri pomeriggio Mia Ceran, incinta del suo secondo figlio, si è Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 4 marzo 2023) “Nei tuoi panni” chiude con duedi. Ieri pomeriggio Mia, incinta del suo secondo figlio, si è Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... famigliasimpson : @DursoAVita1 @enrick81 @napoliforever89 @1vs100tw @fabriziomico @misterf_tweets @carlo234556 @Tvottiano… - SerieTvserie : Nei tuoi panni, Mia Ceran chiude con i saluti di Marcuzzi, D’Amico e Clerici, ma non dà l’appuntamento a settembre - tvblogit : Nei tuoi panni, Mia Ceran chiude con i saluti di Marcuzzi, D’Amico e Clerici, ma non dà l’appuntamento a settembre - FabioTraversa : RT @vitaparanoia04: Con la commozione di Mia chiude #NeiTuoiPanni. Programma che forse non ha lasciato il segno ma è cresciuto nei mesi e h… - dennismantovan : RT @vitaparanoia04: Con la commozione di Mia chiude #NeiTuoiPanni. Programma che forse non ha lasciato il segno ma è cresciuto nei mesi e h… -