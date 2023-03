“Mia anima carnale”: rimandi alimentari e note sessuali nelle lettere di Manganelli a Ebe (Di sabato 4 marzo 2023) I filosofi in duemila e passa anni di storia non sono ancora riusciti a capire cos’è l’amore. Gli scrittori però, quando sono bravi, riescono a mostrare almeno una delle tante sfumature dell’amore:... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 marzo 2023) I filosofi in duemila e passa anni di storia non sono ancora riusciti a capire cos’è l’amore. Gli scrittori però, quando sono bravi, riescono a mostrare almeno una delle tante sfumature dell’amore:... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : Oggi è il giorno in cui mia Nonna ci ha lasciato ma non c’è giorno e momento in cui non la senta nel mio??e la ring… - IlContiAndrea : #EdSheeran “Questo album è esattamente questo, è come guardare nel profondo della mia anima. Per la prima volta non… - alejamming : RT @PaolaCorb: Anima mia chiudi gli occhi piano piano e come s’affonda nell’acqua immergiti nel sonno nuda e vestita di bianco il più bello… - marika_donne : RT @justifiedlali: il nove luglio torno a casa, nel mio posto felice. sono così felice e incredula che mi tremano le mani. ci vediamo prest… - NFT2rejoice : RT @Vitality1978: Sempre. Con te. La mia anima sulle tue labbra. Antonin Artaud (4 marzo 1948??) #Buongiorno ?? #4marzo??? ??Oma… -