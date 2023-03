"Mi hai spaventato": la concorrente sconvolge Flavio Insinna, attimi di gelo (Di sabato 4 marzo 2023) Colpaccio a L'Eredità: la campionessa Cristina Novelli supera non senza patemi la Ghigliottina, prova finale del quiz show di Rai 1, e può brindare con Flavio Insinna portandosi a casa un montepremi da 95mila euro in gettoni d'oro. Come si suol dire in questi casi: vita stravolta in pochi minuti. Momento di grande tensione quando di fronte a uno dei cinque indizi, Francoforte, Insinna ha fatto venire un dubbio alla concorrente. A inizio Ghigliottina, la campionessa ha ammesso di non avere ancora del tutto superato la delusione della sera prima: "Ho ancora il polso che mi trema". Flavio prova a rincuorarla: "Dai, stasera ci riproviamo". E mai profezia si rivelerà più azzeccata. I cinque indizi sul tavolo sono: "Francoforte", "Chiacchiere", "Consumare", "Anche" e "Zero". Proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Colpaccio a L'Eredità: la campionessa Cristina Novelli supera non senza patemi la Ghigliottina, prova finale del quiz show di Rai 1, e può brindare conportandosi a casa un montepremi da 95mila euro in gettoni d'oro. Come si suol dire in questi casi: vita stravolta in pochi minuti. Momento di grande tensione quando di fronte a uno dei cinque indizi, Francoforte,ha fatto venire un dubbio alla. A inizio Ghigliottina, la campionessa ha ammesso di non avere ancora del tutto superato la delusione della sera prima: "Ho ancora il polso che mi trema".prova a rincuorarla: "Dai, stasera ci riproviamo". E mai profezia si rivelerà più azzeccata. I cinque indizi sul tavolo sono: "Francoforte", "Chiacchiere", "Consumare", "Anche" e "Zero". Proprio ...

