“Mi ha davvero aiutato”. Il principe Harry elogia la droga: altro scandalo (Di sabato 4 marzo 2023) Una nuova dichiarazione che farà sicuramente scalpore. Il principe Harry ha confessato che l'uso di alcune droghe come la marijuana lo ha «davvero» aiutato a superare alcuni momenti difficili della vita. Le rivelazioni del duca di Sussex sono arrivate nel corso di un evento con il dottor Gabor Mate, autore di ‘The Myth Of Normal: Trauma, Illness & Healing In A Toxic Culture' ed esperto di traumi che ha diagnosticato al principe un disturbo da deficit dell'attenzione. Parlando del suo uso di droghe e alcol, Harry ha detto che la cocaina «non ha fatto niente per me, era più una cosa sociale», mentre «la marijuana è diversa, in realtà mi ha davvero aiutato». Il figlio di Re Carlo III e Lady Diana ha anche raccontato dell'uso di sostanze ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 marzo 2023) Una nuova dichiarazione che farà sicuramente scalpore. Ilha confessato che l'uso di alcune droghe come la marijuana lo ha «a superare alcuni momenti difficili della vita. Le rivelazioni del duca di Sussex sono arrivate nel corso di un evento con il dottor Gabor Mate, autore di ‘The Myth Of Normal: Trauma, Illness & Healing In A Toxic Culture' ed esperto di traumi che ha diagnosticato alun disturbo da deficit dell'attenzione. Parlando del suo uso di droghe e alcol,ha detto che la cocaina «non ha fatto niente per me, era più una cosa sociale», mentre «la marijuana è diversa, in realtà mi ha». Il figlio di Re Carlo III e Lady Diana ha anche raccontato dell'uso di sostanze ...

