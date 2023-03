Mezza maratona Roma-Ostia domenica 5 marzo 2023 | orari | percorso e strade chiuse

(Di sabato 4 marzo 2023) Rimane invariato ilper la(km 21,0975), omologato Fidal, rispetto alla precedente edizione, cioè quella andata in scena proprio l’anno scorso e che aveva visto una buona partecipazione da parte di un gran numero di sportivi ed amanti della disciplina in generale. Vediamo insieme qualche dettaglio sull’attesissimo evento che avrà luogo domani,: come partecipare, iscrizioni,e quando ci sarà: la partenza La partenza, ormai imminente, avverrà a ondate, ciascuna ...

Grande fermento il 3 marzo 2023 per la prima giornata di Casa RomaOstia, centro nevralgico dellapiù famosa d'Italia, organizzata da GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, in programma domenica 5 marzo. Al Salone delle Fontane dell'EUR gli oltre 9mila runner iscritti alla ...Al solito, comunque, il percorso si snoderà tutto nel cuore della città, sia per lacompetitiva che per la 10 km non competitiva. Partenza, al solito, dal lungomare sud, quest'anno un ...Due le gare: la 10 chilometri, non competitiva, e la(21.097 chilometri). " A causa dei lavori in corso non si percorrerà tutto il lungomare Nord e così ci siamo allargati verso il ...

Mezza maratona Roma Ostia: domenica si corre, strade chiuse e 27 linee bus deviate RomaToday

RomaOstia 2023: tutto pronto per la Telepass RomaOstia Half Marathon. Da Casa RomaOstia all'impegno degli sponsor: ecco l'evento del 4 e 5 marzo 2023.Domani dalle 8 alle 15.30, percorsi rivoluzionati per permettere il passaggio dei runner in città. Ecco le informazioni per spostarsi al meglio.