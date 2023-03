Così su Twitter la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, in visita a. . 4 marzo 2023" Robertaè stata la prima ad andare a, e Ursula von der Leyen , ha promesso ala via verso la candidatura quando ancora Parigi e Berlino non si erano sbilanciate, queste è stata ...'Robertaè stata la prima ad andare a, e Ursula von der Leyen, ha promesso ala via verso la candidatura quando ancora Parigi e Berlino non si erano sbilanciate, queste è stata una ...

Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 374 - Mestola a Kiev depone fiori per i caduti, 'li ricorderemo' - Mestola a Kiev depone fiori per i caduti, 'li ricorderemo' RaiNews

"Un momento emozionante oggi, quando ho deposto dei fiori a nome del popolo europeo per ricordare tutte le vittime, tra cui Yuriy Ruf, ucciso dai mortai russi il 1° aprile. (ANSA) ...