Messina Denaro, Bolzoni: "Impensabile una latitanza così lunga senza agganci" Campobello di Mazara, il paese in cui è stato catturato dopo trent'anni di latitanza Matteo Messina Denaro e dove ieri hanno arrestato la sorella maggiore Rosalia, conta meno di 12mila abitanti. Come ha potuto la presenza del boss passare inosservata, e su che tipo di connivenze ha potuto contare? Lo abbiamo chiesto ad Attilio Bolzoni, giornalista del quotidiano Domani, esperto di mafie. La presenza del boss Messina Denaro a Campobello di Mazara come ha potuto passare inosservata? "Messina Denaro", risponde Bolzoni, "ha goduto due tipi di protezione, uno che definisco "orizzontale", un altro "verticale". A dargli protezione orizzontale è stato il paese, non sono stati i fiancheggiatori o i complici ...

