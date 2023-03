Messa in tv domenica 5 marzo: programma, orari, canale e diretta streaming (Di sabato 4 marzo 2023) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di domenica 5 marzo. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it ... Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it ...

