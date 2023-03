Messa domenica 5 marzo in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 4 marzo 2023) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su TV2000 domenica 5 marzo. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, sarà trasmesso un unico appuntamento per la Santa Messa. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19 IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santa Messa ore 20:00 – Il Santo Rosario SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 marzo 2023) Il programma della Santache sarà trassu. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, sarà trasmesso un unico appuntamento per la Santa. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19 IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santaore 20:00 – Il Santo Rosario SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crisssavignone : dio sia benedetto aspettavo da settembre sto momento. domenica vado a messa - LLG_RM : @KVindsvalr @ageffe @mickshardana @SimoPillon Lo è davvero. Questa domenica non scordarti di andare a messa. Gesù ti aspetta. - Corvonero75 : La Messa in cui queste venivano conferite aveva luogo durante la veglia notturna, che dal Sabato sera si prolungava… - seminarbedonia : Domenica 05 Marzo, dalle ore 10:00, trasmetteremo sulla ns. Pagina Facebook e sul ns. Canale Youtube la Santa Mes… - ManuFilippone95 : RT @Jacobzt_: Ragazzi la messa nel nuovo stadio non me la posso perdere, sarò lì ogni domenica ve lo giuro -