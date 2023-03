Merlo | «Inter Women | daremo tutto il cuore al ritorno Avremo 90? per vincere!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 marzo 2023), autrice del gol del pareggio in-Juventus(vedi pagelle), parla deldella semifinale di Coppa Italia Femminile. Di seguito le dichiarazioni del difensore nerazzurro ai microfoni diTV.– Beatriceviene nel post-partita di-Juventus. Il difensore nerazzurre, felice per il gol del pareggio, dichiara ai microfoni diTV: «Il mio gol è stato importante perché ci ha portato al pareggio. È stata una partita combattuta ma il risultato finale è equo. Ora ce la giochiamo tutta al. Ci sono tante assenze ma noi giochiamo anche per le nostre compagne che sono fuori. Vogliamo giocare bene per loro, perché sappiamo quanto loro ...