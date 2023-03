Merlo: «Gol cercato! Partita aperta, ce la giocheremo a Vinovo» (Di sabato 4 marzo 2023) Beatrice Merlo, difensore dell’Inter Women, ed autrice dello splendido gol dell’1-1 contro la Juventus ha parlato così ai microfoni di LA 7. Queste le sue dichiarazioni . FONDAMENTALE – Queste le parole di Beatrice Merlo: «Il gol l’ho cercato. Chawinga? È fondamentale per noi, il gol è servito alla squadra per crederci. Ma la Partita è ancora aperta, l’1-1 non è niente. Ce la giocheremo la settimana prossima a Vinovo. Rammarico? No, usciamo dal campo soddisfatte. Ovvio, se entra una palla in più chi si lamenta (ride, ndr). Noi siamo soddisfatte di quello che facciamo, vogliamo continuare così tutte insieme. Il Gol? Portavo palla ed ho detto, ci provo! Male che vada va fuori. Ci ho creduto, spontaneità ed un pizzico di follia. Il gol è per tutta la mia famiglia e le persone che mi ... Leggi su inter-news (Di sabato 4 marzo 2023) Beatrice, difensore dell’Inter Women, ed autrice dello splendido gol dell’1-1 contro la Juventus ha parlato così ai microfoni di LA 7. Queste le sue dichiarazioni . FONDAMENTALE – Queste le parole di Beatrice: «Il gol l’ho cercato. Chawinga? È fondamentale per noi, il gol è servito alla squadra per crederci. Ma laè ancora, l’1-1 non è niente. Ce lala settimana prossima a. Rammarico? No, usciamo dal campo soddisfatte. Ovvio, se entra una palla in più chi si lamenta (ride, ndr). Noi siamo soddisfatte di quello che facciamo, vogliamo continuare così tutte insieme. Il Gol? Portavo palla ed ho detto, ci provo! Male che vada va fuori. Ci ho creduto, spontaneità ed un pizzico di follia. Il gol è per tutta la mia famiglia e le persone che mi ...

