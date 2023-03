Mercoledì | Jenna Ortega e il perfezionismo di Tim Burton sul set | “Ha voluto l’ultima parola sull’acconciatura”

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 4 marzo 2023)ha parlato del suo incontro con Tim, icona del cinema horror gotico, sul set di, serie Netflix scritta e parzialmente diretta proprio dal famoso regista, basata sull’omonimo personaggio de La famiglia Addams: ospite in un episodio di Hot Ones, dove l’intervistato di turno risponde a delle domande mentre degusta delle ali di pollo imbevute di salse via via sempre più piccanti,ha testimoniato ildi, su ogni possibile dettaglio, compresa l’acconciatura della protagonista: “Durante il primo giorno di riprese, stavamo cercando di scegliere l’acconciatura migliore, e abbiamo iniziato a girare con due ore di ritardo perché a Tim non piaceva come tenevo la frangetta, e poi voleva che le trecce fossero entrambe della ...